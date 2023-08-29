У 2021 році житель Криму уклав контракт та вступив до лав збройних сил держави-окупанта.

Полонений військовий збройних сил РФ отримав підозру у держзраді.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у 2021 році житель Криму уклав контракт та вступив до лав збройних сил держави-окупанта. Вже після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, будучи у складі російських збройних сил, військовослужбовець брав активну участь у бойових діях проти Сил Оборони України.

Він виконував завдання ворога на території Херсонської та Миколаївської областей. Його дії нанесли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України.

Пізніше українські захисники взяли військовослужбовця в полон.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві до 15 років тюрми засуджено двох бойовиків “Л/ДНР”. Обвинувачені перебувають під вартою.