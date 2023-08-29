Окупанти у понеділок пʼять разів обстрілювали Чернігівську область, у Запорізькій били по інфраструктурі і будинках, – ОВА

По Чернігівській області за добу ворог стріляв пʼять разів (45 вибухів). Із артилерії та мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Зокрема, зафіксовано ворожі обстріли у напрямку села Камінь, села Клюси (тут зруйновано житловий будинок), сіл Леонівка, Блешня, Карповичі. Увечері 28 серпня на лісовій дорозі у Добрянській громаді авто наїхало на вибуховий пристрій, дві людини загинуло, травмовані дві дитини, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Донецькій минулої доби були під вогнем 12 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, Велика Новосілка, Богоявленка, Дорожнє, Новоукраїнка, Дружківка. Пошкоджено 27 житлових будинків (з них пʼять – багатоквартирних), будівлю шахти, дошкільний заклад, залізнична станція, два вантажних автомобіля, два цивільних автомобіля, гараж. На Донеччині за добу – пʼятеро загиблих, четверо поранених.

У Дніпропетровській вчора вдень російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду, що у Нікопольському районі. Сам Нікополь атакувала дроном-камікадзе. У районному центрі постраждали четверо людей. Вони лікуватимуться вдома. Пошкоджена адмінбудівля, там виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Понівечені пʼять автомобілів. Вночі агресор обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду. Один зі снарядів впав на територію приватного домоволодіння. Пошкодив дах будинку та деформував газогін. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

У Миколаївській вчора протягом дня фіксувалися ворожі мінометні та артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора вдень ворог завдавав удару реактивною системою залпового вогню "Град" по Очакову, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Минулося без постраждалих.

У Луганській противник посилює авіаційний та артилерійський вплив, обстрілюючи наші населені пункти. Учора вдарили з повітря по Новоєгорівці, Твердохлібовому, Білогорівці. З реактивної та ствольної артилерії – по Невському. За добу ворог здійснив 149 обстрілів (548 снарядів).

У Харківській минулої ночі ворог обстріляв Куп'янськ. Пошкоджено багатоквартирний будинок, лінію електропередач та газову трубу. Постраждалих немає. Минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Ветеринарного Харківського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Мала Вовча, Зибіне, Охримівка, Вільхуватка та Ветеринарне. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове. У Явірському на території підприємства на полі під час робіт з розмінування підірвався та зайнявся трактор на дистанційному керуванні.

У Запорізькій під ударом були 30 населених пунктів, ворог здійснив 91 обстріл по області. Рашисти атакували з БпЛА Чарівне, Малинівку й Левадне, здійснили чотири обстріли ракетними системами залпового вогню по Залізничному, Ольгівському, Темирівці та Полтавці, під ракетним ударом опинилися Кирпотине та Оленівка. За минулу добу окупанти завдали 83 артилерійські удари по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Преображенки, Щербаків, Роботиного, Лугівського, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл. Інформація про постраждалих не надходила, однак ураження зазнали об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди; зафіксовано 49 повідомлень про руйнування. Дані уточнюються.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Ворожбянська, Білопільська, Шалигинська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Дані уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 156 вибухів. Обстрілів зазнали Путивльська, Великописарівська, Есманська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Великописарівська громада: внаслідок авіаудару пошкоджено приватний житловий будинок. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення, міську бібліотеку та приватний житловий будинок. Поранення отримали троє цивільних мешканців.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 61 обстріл (275 снарядів), з них по Херсону – чотири обстріли (18 снарядів). Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області, території та будівлі дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі. Через російський обстріл села Садове постраждали двоє місцевих жителів. Вчора зранку росіяни випустили снаряди по житловому будинку. На жаль, від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї. До лікарні шпиталізували 58-річного чоловіка, стан – тяжкий. За добу одна людина загинула, четверо дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав восьми ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.