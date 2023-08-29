Окупанти мобілізують відставних силовиків у Криму, – “Атеш”

Окупанти мобілізують відставних силовиків у Криму.

Про це повідомляє військовий партизанський рух “Атеш”.

“Наші джерела повідомляють, що рашисти затвердили наказ щодо мобілізації до складу всіх колишніх співробітників силових відомств. Насамперед це стосується пенсіонерів силових відомств. Достеменно відомо про відставних співробітників поліції”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти винищують населення окупованих українських регіонів, щоб спробувати стримати український наступ. Це важкий військовий злочин. У той самий час немає масової мобілізації у Москві Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, нещодавно українська військова розвідка повідомила, що в Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні наративів про “масову мобілізацію”, “зневіру українських партнерів у можливості перемоги”, “провальний контрнаступ”, “тотальну корупцію” та “прекрасне життя на окупованих територіях”.