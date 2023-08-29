Притула оголосив збір 40 млн гривень на протимінні трали. Для збору є два дні

Благодійний фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на 10 протимінних тралів. Збір 40 млн гривень стартував сьогодні, його потрібно закрити за два дні.
Такі терміни повʼязані з необхідністю якнайшвидше відправити трали на передову. Про це Притула написав у твітері.
"Бригади, які зараз задіяні у контрнаступі, конче потребують протимінні трали для успішного проходження мінних полів! Маємо підставити плече війську!" – написав він.
Рахунки активні:
МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/7kyMNDx21b
Liqpay: https://bit.ly/pf-10tral
PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
40 мільйонів гривень на 10 протимінних тралів!!!— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) August 29, 2023
Маємо для цього два дні.
Чому 2? Бо хочемо, щоб якомога швидше вони були на передовій!
Бригади, які зараз задіяні у контрнаступі, конче потребують протимінні трали для успішного проходження мінних полів!
Маємо підставити плече… pic.twitter.com/m7LOxh8Q48
Фонд Сергія Притулитися – українська благодійна організація, яка спеціалізується на допомозі Силам оборони України та постраждалим від російсько-української війни. Займається придбанням та постачанням автомобілів, безпілотних літальних апаратів, тепловізорів, рацій, екіпірування.