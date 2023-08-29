Притула оголосив збір 40 млн гривень на протимінні трали. Для збору є два дні

Благодійний фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на 10 протимінних тралів. Збір 40 млн гривень стартував сьогодні, його потрібно закрити за два дні.

Такі терміни повʼязані з необхідністю якнайшвидше відправити трали на передову. Про це Притула написав у твітері.

"Бригади, які зараз задіяні у контрнаступі, конче потребують протимінні трали для успішного проходження мінних полів! Маємо підставити плече війську!" – написав він.

Рахунки активні:

МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/7kyMNDx21b

Liqpay: https://bit.ly/pf-10tral

PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

40 мільйонів гривень на 10 протимінних тралів!!!



Маємо для цього два дні.



Чому 2? Бо хочемо, щоб якомога швидше вони були на передовій!



Бригади, які зараз задіяні у контрнаступі, конче потребують протимінні трали для успішного проходження мінних полів!



Маємо підставити плече… pic.twitter.com/m7LOxh8Q48 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) August 29, 2023

Фонд Сергія Притулитися – українська благодійна організація, яка спеціалізується на допомозі Силам оборони України та постраждалим від російсько-української війни. Займається придбанням та постачанням автомобілів, безпілотних літальних апаратів, тепловізорів, рацій, екіпірування.