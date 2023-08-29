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У Польщі українські військові пройшли курс з цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО

Серед іншого, українські військові переймали міжнародний досвід із захисту цивільного населення у збройних конфліктах.

У Польщі українські військові пройшли курс з цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО
Фото: Генштаб ЗСУ

У Польщі українські військові пройшли курс з цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Проведення курсу було організовано на базі Центру підготовки до іноземних місій польських збройних сил, у рамках багатостороннього співробітництва з представники США, Великої Британії, Італії та Республіки Польща. 

У курсі взяли участь військовослужбовці підрозділів ЦВС ЗСУ всіх рівнів військового управління, від тактичного до стратегічного.

Курс передбачав насичену та інтенсивну навчальну програму. Впродовж тижня учасники вивчали планування та проведення  заходів цивільно-військового співробітництва, основи міжнародного гуманітарного права, розглядали процес прийняття військових рішень за стандартами НАТО, оцінювання стану цивільного середовища, розгортання та функціонування центрів цивільно-військового співробітництва, а також переймали міжнародний досвід з цивільно-військової взаємодії та захисту цивільного населення у збройних конфліктах.

В свою чергу українські військові ознайомили міжнародних партнерів з особливостями цивільно-військового співробітництва ЗСУ в реаліях російсько-української війни. Поділилися власним досвідом роботи, вручили пам’ятні подарунки та подякували організаторам за підтримку українського народу. 

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники пройшли навчання у Великобританії. Прикордонники особливу увагу приділяли військовій тактиці в урбаністичній місцевості та зачистці будівель.

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