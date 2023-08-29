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Окупанти погрожують українцям конфіскацією нерухомого майна у разі відсутності російського паспорта, - Генштаб

Росіяни продовжують примусову паспортизацію.

Окупанти погрожують українцям конфіскацією нерухомого майна у разі відсутності російського паспорта, - Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Окупанти погрожують українцям конфіскацією нерухомого майна у разі відсутності російського паспорта. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. У населеному пункті Чаплинка окупаційна адміністрація довела місцевим мешканцям вимогу щодо обов’язкового отримання паспортів рф до 1 вересня цього року. У разі невиконання цієї вимоги окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна”, - йдеться в повідомленні. 

Також, за даними Генштабу, з 23 серпня цього року окупанти проводять рейди з виселення з помешкань громадян без реєстрації місця проживання та привласнення їхнього майна.

Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що представники ФСБ РФ активізували пошук громадян, які мають проукраїнські погляди на окупованих територіях. Була збільшена кількість блокпостів, на яких російські військові перевіряють мобільні телефони місцевих на наявність сім-карток українських операторів.

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