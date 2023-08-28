На засіданні Ставки сьогодні розглядали ситуацію на передовій. Передусім Купʼянський напрямок, ключові точки Донеччини – Бахмут, Авдіївка, Марʼїнка, південні напрямки, зокрема, Оріхівський. Прозвучали доповіді генералів Залужного, Сирського, Тарнавського.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Також була доповідь очільника ГУР щодо планів окупантів та кілька доповідей урядовців, військових щодо укріплення наших прикордонних регіонів, питання фінансів для цього вирішені.

“Була окрема нарада щодо нашого українського виробництва зброї. Мінстратегпром, “Укроборонпром”, керівники вітчизняних виробництв. Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша “оборонка” даватиме більший результат”, - пообіцяв Зеленський.

Він зазначив, що на наступну Ставку є два завдання: звіт щодо підготовки до зими та програма підготовки до застосування нових бойових літаків.

“Політично вже все зроблено. Домовленості є. Ключове тепер – це якісно та швидко підготувати інфраструктуру. І це вже військове завдання”, - підкреслив голова держави.

Володимир Зеленський додав, що заслухав доповідь правоохоронців щодо перевірки роботи ВЛК по всій країні. Це питання винесено на РНБО, звіт та рішення представимо суспільству.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що восени в Україні буде проведений міжнародний оборонний форум, на який будуть запрошені сотні виробників зброї з усього світу.