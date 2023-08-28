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Ввечері 28 серпня поблизу Бердянська пролунали вибухи, - Федоров

Причини вибухів наразі не повідомляються.

Ввечері 28 серпня поблизу Бердянська пролунали вибухи, - Федоров
Ілюстративне фото

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжуються вибухи. 

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. 

Він зазначив, що мешканці Бердянська повідомляють про глухі сильні вибухи навкруги міста.

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“Цікаво, окупанти розповідатимуть про "учєнія" чи про "певео"?” - написав Федоров.

Як раніше повідомлялось, у Бердянську "рясно горить" на території одного з підприємств. Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні бачили, як окупанти завозять у захоплені цехи свою військову техніку.

Раніше Федоров повідомляв, що 26 серпня на тимчасово окупованій території Запорізької області здетонував склад боєприпасів російських військових. За його словами, в окупованому Токмаку продовжується ліквідація складів військових РФ. 

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