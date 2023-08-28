На Полтавщині заборонили святкувати початок навчального року

Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

У Полтавській області заборонили святкувати початок навчального року, який припадає на 1 вересня.

Про це заявив у Телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради оборони області", - заявив він.

Лунін більше не додав жодних деталей ухваленого рішення.

Нагадаємо, що в новому навчальному році освітній процес буде організований у трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному.

У Києві формат навчання кожен заклад освіти має визначити самостійно. Рішення про запровадження очного, дистанційного або змішаного форматів навчання прийматиметься на засіданнях педагогічних рад із урахуванням безпекових норм і побажань батьків учнів.