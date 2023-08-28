​Контрнаступ рухається невпинно та за планом, – Олексій Резніков

Наразі немає потреби оголошувати додаткову мобілізацію. Про це на пресконференції заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент LB.ua.

"Неправильним з мого боку буде давати прогнози: коли вона (війна – ред.) закінчиться. Це залежить від багатьох обставин. Але я можу сказати, що сьогодні я був у президента, верховного головнокомандувача ЗСУ. Були доповіді наших командувачів, військових. Ми рухаємося вперед. У контрнаступі є певні зміни. Не так швидко, як всім би хотілося. Всі хочуть, як в кіно. Щоб пішли сьогодні, а завтра вже завершили. Але ми рухаємося невпинно. Це саме головне. Відповідно плану", – заявив міністр.

Резніков прогнозує, що переможний рух українських сил буде впливати на моральний дух ворога. "Ми вже бачимо судомне та хаотичне перекидання сил… Ми спостерігаємо їх метушню. І це хороший знак".

Також він нагадав, що план мобілізації був затверджений Верховною Радою України за поданням військового керівництва.

"Цей план ще не виконаний. У хорошому сенсі. Це означає, що у нас сьогодні немає потреби оголошувати нову мобілізацію на збільшення чисельності. Ще є ресурси з точки зору правового фактора", – зазначив голова оборонного відомства.

За його словами, водночас продовжується оновлення кадрового складу у центрах комплектації. На осінь планується перехід на цифровізацію процесу отримання довідок та роботи таких центрів.

"Я не думаю, що найближчими місяцями буде стояти питання про збільшення цієї планки. Так, на жаль, що ми зазнаємо втрат. Я не можу їх назвати. Але вони кратно менші, ніж у росіян… Поповнення втрат – важливе… Тобто йде ротація", – зазначив він.

Нагадаємо, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти активно переміщають живу силу через захоплене місто в напрямку Бердянська та Розівки Запорізької області.

Раніше керівниця координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк говорила, що через великі втрати особового складу російська армія перенаправляє підрозділи з Херсонського на Запорізькій напрямок. Через потужну контрбатарейну боротьбу на Запорізькому напрямку російські військові потребують більше резервів.