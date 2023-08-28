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Результати перевірки ВЛК розглянуть на Радбезі, - Зеленський

Раніше правоохоронці викрили низку схем у роботі військово-лікарських комісій щодо ухилення від мобілізації.

Результати перевірки ВЛК розглянуть на Радбезі, - Зеленський
Фото: Офіс президента

На наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони розглянуть результати перевірки військово-лікарських комісій.

Про це повідомив у Телеграмі президент Володимир Зеленський. 

"Ставка. Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського. Реалізація плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури. Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків", - написав президент.

За його словами, звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій розглянуть на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони.

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Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала під час оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області чотирьох військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон.

Нацпол провів понад 200 обшуків для документування корупційних схем ухилення від призову й вилучив понад 10 000 медичних справ громадян.

Днями НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення на 14 млн грн у заступника одеського воєнкома. 

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