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В Енергодарі стався вибух у штабі російського ОМОНу

Операцію провели місцеве підпілля за координації української розвідки.

В Енергодарі стався вибух у штабі російського ОМОНу
Фото: slovoidilo.ua

В окупованому Енергодарі 28 серпня стався вибух у штабі російського ОМОНу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Операцію провів рух опору за підтримки ГУР.

"В результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, «постраждала» імпровізована «казарма» підрозділу Росгвардії ОМОН «Ахмат-1». Після окупації міста «кадирівці» захопили і переобладнали для своїх потреб будівлю на вул. Будівельників, 46, де раніше знаходилось місцеве відділення одного з українських банків", - розповіли в розвідці.

Вибух стався о 9.50. У результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. В приміщенні спалахнула пожежа. На місце події прибули пожежшники і "швижкі".

У ГУР додали, що наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених "кадирівців". Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Також після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до інтернету.

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Нагадаємо, нещодавно українська розвідка повідомила про вибух на нараді керівників окупаційної поліції в Енергодарі. А минулого місяця у Мелітополі пролунав вибух в районі військової бази окупантів.

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