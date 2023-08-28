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29 серпня в Україні буде спекотно, дощитиме лише на Сумщині

У Києві та області у вівторок утримається суха погода.

29 серпня в Україні буде спекотно, дощитиме лише на Сумщині
Фото: EPA/UPG

В Україні у вівторок, 29 серпня, опади прогнозуються лише вночі на Сумщині, а вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях, температура вночі 16-21°, на півдні країни до 25°, вдень 30-35°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі на Сумщині, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на півдні країни до 25°, вдень 30-35°; у східних та північно-східних областях вночі 13-18°, вдень 24-29°", - йдеться в повідомленні.

У Києві та області у вівторок утримається суха погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 19-21°, вдень 32-34°, на Київщині вночі 16-21°, вдень 30-35°.

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Нагадаємо, що на вихідних, 26 та 27 серпня, в столиці зафіксували три температурних рекорди – кліматична норма була перевищена на 8 градусів.

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