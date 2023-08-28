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СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська фабрикував справи проти українців

Рашисти призначили його “оперуповноваженим відділу карного розшуку”.

СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська фабрикував справи проти українців

СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська вступив до російської “поліції”, щоб фабрикувати справи проти українців.

Про це йдеться у пресрелізі служби.

Зловмисником виявився 31-річний мешканець Куп’янська. Під час окупації міста він подав свою “кандидатуру” до лав створеного агресором "управління мвс у Харківській області".

Рашисти призначили його “оперуповноваженим відділу карного розшуку” у складі карального органу.

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На цій “посаді” він виконував завдання місцевих гауляйтерів щодо проведення масових репресій проти учасників руху опору в регіоні. Для цього колаборант брав участь в “облавах” на помешкання українських патріотів та їх “доставці” до відділку окупаційної поліції. Там він безпосередньо знімав відбитки пальців у потерпілих і долучав ці дані до матеріалів фабрикованих “карних справ” для ув’язнення людей в російських катівнях.

Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись від правосуддя на території регіону. Однак співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агентку Росії, яка протягом місяця наводила російські “Гради” і “Шахеди” на Херсон.

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