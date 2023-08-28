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Основним постачальником деталей для російських дронів є Китай, – група Єрмака-Макфола

На Китай припадає припадає 67% поставок компонентів для російських безпілотників.

Основним постачальником деталей для російських дронів є Китай, – група Єрмака-Макфола
Фото: ОК "Південь"

Під час обстрілів російська армія регулярно використовує три основні моделі безпілотників – "Шахед-136/131", "Ланцет" і "Орлан-10". Основним постачальником критично важливих компонентів для дронів є Китай.

Про це повідомляє сайт президента України з посиланням на дослідження Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник ОП Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) посол Майкл Макфол.

Згідно з повідомленням, група Єрмака-Макфола вивчила 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БПЛА, які використовують російські війська на полі бою в Україні.

Зокрема, російська армія регулярно застосовує три основні моделі безпілотників: "Шахед-136/131", "Ланцет" і "Орлан-10". Водночас Росія у процесі виготовлення БПЛА все ще значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку.

Основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67% поставок, причому 17% із них відбуваються через Гонконг. На Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати припадає 5% та 2% компонентів відповідно. Також у дронах були виявлені складники, вироблені в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах, зокрема процесори, мікросхеми, транзистори та інші життєво важливі компоненти.

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Водночас, багато деталей можна отримати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд. Зважаючи на це, експерти групи закликали виробників робити більше для запобігання доступу Росії до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

"Росія надзвичайно активно використовує дрони для масованих атак на інфраструктурні, цивільні та військові об’єкти в Україні, тому дуже тривожно бачити, що важливі компоненти для виробництва ворожих БПЛА походять із різних держав, зокрема з країн – союзників України. Це питання вимагає нашого спільного негайного реагування. Маємо вжити комплексних заходів, щоб запобігти використанню агресором критично важливих компонентів для продовження військових дій на українській землі", – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія почала використовувати власні безпілотники односторонньої дії (OWA-UAV), створені на основі іранських розробкок дрону Shahed. Однак Кремль досі залежить від іранського постачання озброєння.

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