Основним постачальником деталей для російських дронів є Китай, – група Єрмака-Макфола

Під час обстрілів російська армія регулярно використовує три основні моделі безпілотників – "Шахед-136/131", "Ланцет" і "Орлан-10". Основним постачальником критично важливих компонентів для дронів є Китай.

Про це повідомляє сайт президента України з посиланням на дослідження Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник ОП Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) посол Майкл Макфол.

Згідно з повідомленням, група Єрмака-Макфола вивчила 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БПЛА, які використовують російські війська на полі бою в Україні.

Зокрема, російська армія регулярно застосовує три основні моделі безпілотників: "Шахед-136/131", "Ланцет" і "Орлан-10". Водночас Росія у процесі виготовлення БПЛА все ще значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку.

Основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67% поставок, причому 17% із них відбуваються через Гонконг. На Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати припадає 5% та 2% компонентів відповідно. Також у дронах були виявлені складники, вироблені в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах, зокрема процесори, мікросхеми, транзистори та інші життєво важливі компоненти.

Водночас, багато деталей можна отримати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд. Зважаючи на це, експерти групи закликали виробників робити більше для запобігання доступу Росії до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

"Росія надзвичайно активно використовує дрони для масованих атак на інфраструктурні, цивільні та військові об’єкти в Україні, тому дуже тривожно бачити, що важливі компоненти для виробництва ворожих БПЛА походять із різних держав, зокрема з країн – союзників України. Це питання вимагає нашого спільного негайного реагування. Маємо вжити комплексних заходів, щоб запобігти використанню агресором критично важливих компонентів для продовження військових дій на українській землі", – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія почала використовувати власні безпілотники односторонньої дії (OWA-UAV), створені на основі іранських розробкок дрону Shahed. Однак Кремль досі залежить від іранського постачання озброєння.