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Попри виробництво власних дронів Росія досі залежить від Ірану, − британське міноборони

Зброя переважно постачається через Каспійське море.

Попри виробництво власних дронів Росія досі залежить від Ірану, − британське міноборони
Збитий на Херсонщині російський безпілотник "Орлан-10"
Фото: Нацгвардія України

Росія почала використовувати власні безпілотники односторонньої дії (OWA-UAV), створені на основі іранських розробкок дрону Shahed. Однак Кремль досі залежить від іранського постачання озброєння.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

“Місцеве виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити надійніше постачання безпілотників. Ефективність цієї зброї була різною, і Україна довела свою ефективність у нейтралізації більшості дронів”, − зазначили британці.

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Росія, ймовірно, прагне вийти на самозабезпечення безпілотниками в найближчі місяці. Однак Москва залишається залежною від компонентів і цілої зброї з Ірану, яка переважно доставляється через Каспійське море.

Додамо, російські сили імпортують дрони іранського виробництва із вересня 2022 року.

Нагадаємо, Україна працюватиме з партнерами для посилення санкцій, які вдарять по виробництву російських безпілотників як от "Ланцета" і "Орлана".

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