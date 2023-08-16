Попри виробництво власних дронів Росія досі залежить від Ірану, − британське міноборони

Росія почала використовувати власні безпілотники односторонньої дії (OWA-UAV), створені на основі іранських розробкок дрону Shahed. Однак Кремль досі залежить від іранського постачання озброєння.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

“Місцеве виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити надійніше постачання безпілотників. Ефективність цієї зброї була різною, і Україна довела свою ефективність у нейтралізації більшості дронів”, − зазначили британці.

Росія, ймовірно, прагне вийти на самозабезпечення безпілотниками в найближчі місяці. Однак Москва залишається залежною від компонентів і цілої зброї з Ірану, яка переважно доставляється через Каспійське море.

Додамо, російські сили імпортують дрони іранського виробництва із вересня 2022 року.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 August 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/uFFV62DJZ5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 16, 2023

Нагадаємо, Україна працюватиме з партнерами для посилення санкцій, які вдарять по виробництву російських безпілотників як от "Ланцета" і "Орлана".