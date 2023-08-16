Прокуратура намагається повернути у власність держави Успенський собор в Каневі

Успенський собор занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка археології національного значення.

Прокуратура звернулася до суду, щоб повернути Успенський собор в Каневі Черкаської області у власність держави.

Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

Смілянська окружна прокуратура звернулась до суду в інтересах Міністерства культури та інформаційної політики України.

Правоохоронці вимагають від виконавчого комітету Канівської міськради, Київської митрополії УПЦ МП скасування рішення та свідоцтва про право власності, а також державної реєстрації речового права та повернення державного майна – нежитлової будівлі Успенського собору в м. Каневі по вул. Героїв Небесної Сотні, 62.

В 2009 році Успенський собор (1144 року) був занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка археології національного значення. А перед тим, ще в 1965 році, постановою Ради Міністрів УРСР собор був визнаний пам’яткою археології республіканського значення.

Втім, виконавчий комітет Канівської міськради надав УПЦ МП дозвіл на оформлення права власності на пам’ятку археології національного значення – Успенський (Георгіївський) собор. В подальшому це стало підставою для реєстрації права колективної власності.

Це було зроблено всупереч вимогам закону, а також прямій забороні щодо перебування пам’ятки археології у власності будь-якої форми, крім державної.

Нагадаємо, в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко заявив, що заповідник повернув собі 11 споруд на території Нижньої лаври.