На півдні України воїни Сил спецоперацій знищили чотири одиниці ворожої техніки.

Про це повідомила пресслужба Сил спецоперацій ВСУ.

“В ході проведення аеророзвідки виявлено техніку противника, серед якої ЗРК «Стріла-10», тягач з гаубицею та КАМАЗ”, - йдеться у повідомленні.

Всі цілі вдалось знищити завдяки точній роботі операторів ударних БпЛА.

Нагадаємо, раніше бійці Сил спецоперацій ЗСУ знищили FPV-дроном катер з російськими окупантами. Російські окупанти намагались вивести човен з-під удару, але попри це українські бійці знищили і сам катер, і його екіпаж з трьох осіб.