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Бійці ССО знищили чотири одиниці російської техніки

Спецпризначенці знищили техніку за допомогою безпілотників.

Бійці ССО знищили чотири одиниці російської техніки
Фото: Пресслужба ССО

На півдні України воїни Сил спецоперацій знищили чотири одиниці ворожої техніки.

Про це повідомила пресслужба Сил спецоперацій ВСУ.

“В ході проведення аеророзвідки виявлено техніку противника, серед якої ЗРК «Стріла-10», тягач з гаубицею та КАМАЗ”, - йдеться у повідомленні.

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Всі цілі вдалось знищити завдяки точній роботі операторів ударних БпЛА.

Нагадаємо, раніше бійці Сил спецоперацій ЗСУ знищили FPV-дроном катер з російськими окупантами. Російські окупанти намагались вивести човен з-під удару, але попри це українські бійці знищили і сам катер, і його екіпаж з трьох осіб.

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