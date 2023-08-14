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Бійці ССО знищили дроном катер росіян

Українські захисники знищили катер росіян з екіпажем. 

Бійці ССО знищили дроном катер росіян
Фото: скріншот з відео

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ знищили FPV-дроном катер з російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба Сил спецоперацій.

Знищення противника безпілотником зафільмували оператори 73-го морського центру спеціального призначення.

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Російські окупанти намагались вивести човен з-під удару, але попри це українські бійці знищили і сам катер, і його екіпаж з трьох осіб.

Нагадаємо, що Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії "Хвиля" в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.

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