Бійці Сил спецоперацій ЗСУ знищили FPV-дроном катер з російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба Сил спецоперацій.

Знищення противника безпілотником зафільмували оператори 73-го морського центру спеціального призначення.

Російські окупанти намагались вивести човен з-під удару, але попри це українські бійці знищили і сам катер, і його екіпаж з трьох осіб.

Нагадаємо, що Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії "Хвиля" в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.