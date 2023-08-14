Біля Авдіївки українські військові знищили ворожий дрон

Сили оборони України виявили та знешкодили ворожий дрон-камікадзе в районі Авдіївки (Донецька область).

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що біля Авдіївки фахівець РЕБ порушив канал управління ворожого БПЛА і той завис у небі.

"Нерухому мішень бійці ДПСУ успішно збили, а залишки квадрокоптера впали біля позицій прикордонників", - додали прикордонники.

Нагадаємо, що Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.