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Біля Авдіївки українські військові знищили ворожий дрон

Фахівець РЕБ порушив канал управління ворожого БПЛА.

Біля Авдіївки українські військові знищили ворожий дрон
Фото: ДПСУ

Сили оборони України виявили та знешкодили ворожий дрон-камікадзе в районі Авдіївки (Донецька область).

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що біля Авдіївки фахівець РЕБ порушив канал управління ворожого БПЛА і той завис у небі.

"Нерухому мішень бійці ДПСУ успішно збили, а залишки квадрокоптера впали біля позицій прикордонників", - додали прикордонники.

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Нагадаємо, що Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.

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