Росія збільшила корабельне угруповання у Чорному морі

Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано.

Станом на 14:00 понеділка 14 серпня Росія тримала на бойовому чергуванні у Чорному морі 14 кораблів.

Про це повідомляє у Facebook ОК Південь.

“Станом на 14:00 корабельне угруповання ворога в Чорному морі розгорнуто в кількості 14 одиниць, в Азовському – 1. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що “фрегат, який вночі атакував Одесу всім своїм запасом “Калібрів”, повернувся в пункт базування”.

Нагадаємо, сьогодні станом на 11:30 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало 7 ворожих кораблів.