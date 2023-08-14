З початку повномасштабної війни допущені в експлуатацію 32 зразки БПЛА українського виробництва, – Резніков

Мова йде про розвідувальні та ударні безпілотники, дрони-камікадзе та баражувальні боєприпаси.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було допущено до експлуатації 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва різних типів.

Про це повідомив в колонці для Liga.net міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, йдеться про розвідувальні, ударні БПЛА, дрони-камікадзе та баражувальні боєприпаси. Офіційно створена окрема категорія – боєприпаси для БПЛА, що дозволяє їхнє виробництво і закупівлю.

Окрім того, наразі вже 10 моделей FPV-дронів моделей офіційно в експлуатації ЗСУ. Більшість збираються в Україні, але переважно з іноземних складових.

"Наступний виклик – виробляти основні компоненти в Україні, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин", – зазначив Резніков.

Він додав, що загалом з 24 лютого 2022 року було взято на озброєння та допущено до експлуатації понад дві сотні зразків різного озброєння та військової техніки. Це в десятки разів більше, ніж у будь-який попередній рік незалежності. Все це тестується на полі бою нашими воїнами та модернізується. Поступово відбудеться уніфікація.

"Сьогодні вже понад 40 млрд гривень держава витрачає на БПЛА. З них – половину через Міноборони. Зауважу: Міноборони купує БПЛА напряму у виробників. Без підрядників, субпідрядників тощо", – зауважив міністр.

Нагадаємо, Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим", фандрейзингова платформа UNITED24 і monobank запустили проєкт "Операція "Єдність". Його мета – забезпечити Сили оборони України 10 000 FPV-дронів із боєкомплектом на загальну суму 235 мільйонів гривень.