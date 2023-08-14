Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку повномасштабної війни допущені в експлуатацію 32 зразки БПЛА українського виробництва, – Резніков

Мова йде про розвідувальні та ударні безпілотники, дрони-камікадзе та баражувальні боєприпаси.

З початку повномасштабної війни допущені в експлуатацію 32 зразки БПЛА українського виробництва, – Резніков
Фото: EPA/UPG

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було допущено до експлуатації 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва різних типів.

Про це повідомив в колонці для Liga.net міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, йдеться про розвідувальні, ударні БПЛА, дрони-камікадзе та баражувальні боєприпаси. Офіційно створена окрема категорія – боєприпаси для БПЛА, що дозволяє їхнє виробництво і закупівлю.

Окрім того, наразі вже 10 моделей FPV-дронів моделей офіційно в експлуатації ЗСУ. Більшість збираються в Україні, але переважно з іноземних складових.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Наступний виклик – виробляти основні компоненти в Україні, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин", – зазначив Резніков.

Він додав, що загалом з 24 лютого 2022 року було взято на озброєння та допущено до експлуатації понад дві сотні зразків різного озброєння та військової техніки. Це в десятки разів більше, ніж у будь-який попередній рік незалежності. Все це тестується на полі бою нашими воїнами та модернізується. Поступово відбудеться уніфікація.

"Сьогодні вже понад 40 млрд гривень держава витрачає на БПЛА. З них – половину через Міноборони. Зауважу: Міноборони купує БПЛА напряму у виробників. Без підрядників, субпідрядників тощо", – зауважив міністр. 

Нагадаємо, Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим", фандрейзингова платформа UNITED24 і monobank запустили проєкт "Операція "Єдність". Його мета – забезпечити Сили оборони України 10 000 FPV-дронів із боєкомплектом на загальну суму 235 мільйонів гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies