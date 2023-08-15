У Запорізькій області окупанти обстріляли гімназію, дитсадок і будинки

Є постраждала.

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Сьогодні зранку випустив 4 ракети по Запорізькому району.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Від вибухової хвилі постраждала місцева гімназія, заклад дошкільної освіти та домівки поруч.

Вибито близько 90% вікон, пошкоджено дах, двері та шибки.

Легкі травми отримала жінка, їй оперативно надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 12 серпня російські окупанти завдали авіаудару по місту Оріхів Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки постраждали 10 людей, стан одного пораненого був вкрай важкий.