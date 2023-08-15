Окупанти планують провокацію на Курській АЕС й готують евакуацію місцевого населення.

Про це свідчать документи, які потрапили у розпорядження Центру національного спротиву.

За даними підпілля, в Курській області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС. Місце влада отримала завдання створити транспортний реєстр.

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська 435 тис. Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про “обраність” тих, хто попав в список.

Зокрема людей планують вивозити з Курську та околиць на північ області до населених пунктів:

Жєлєзногорскій;

Большое Солдатскоє;

Щігри;

Горшечноє.

“Зауважимо, Сили оборони України діють виключно на території України й не планують ніяких атак на атомні станції. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС”, − зазначили у Центрі нацспротиву.

Курська АЕС у Росії стала другою станцією з реакторами типу РБМК-1000 після Ленінградської АЕС, запущеної в 1973 році, та має аналогічний план з Чорнобильською АЕС.