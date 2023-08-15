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У Києві до 15 років тюрми засуджено двох бойовиків “Л/ДНР”

Обвинувачені перебувають під вартою.

У Києві до 15 років тюрми засуджено двох бойовиків “Л/ДНР”
Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві двох громадян України засуджено до 15 років тюрми з конфіскацією майна за державну зраду та участь у не передбачених законом збройних формуваннях (“Л/ДНР”).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурор у суді довів, що один з обвинувачених – уродженець Луганської області, у березні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганщини у місті Алчевську, добровільно підписав контракт на проходження військової служби у НЗФ так званої «ЛНР». 

Чоловік був призначений на посаду помічника гранатометника «204 полку 4 роти 3 взводу народної міліції ДНР», який створений, підпорядкований, керований та фінансований РФ.

Інший обвинувачений, у лютому 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області - у місті Амросіївка, добровільно підписав контракт на проходження військової служби у НЗФ так званої «ДНР». 

Він був призначений на посаду стрілка «1 відділення 2 взводу 2 роти стрілкового батальойону 1539 народної міліції ДНР», який теж створений, підпорядкований, керований та фінансований РФ.

Діючи у складі різних підрозділів на території Донецької та Луганської областей, обвинувачені проводили облаштування вогневих позицій для здійснення збройного опору Збройним Силам України та здійснював окупацію і охорону захоплених територій України.

Злочинна діяльність бойовиків була припинена в середині травня 2023 року військовослужбовцями Збройних Сил України на території Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, мешканка Бахмута отримала 9 років тюрми за те, що здавала ворогу геодані промислових об’єктів та шкіл. Протягом травня-червня минулого року 18-річна дівчина передавала представнику ФСБ дані про розташування підрозділів ЗСУ на території міста та його околиць.

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