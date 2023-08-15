Субпідрядників Міноборони підозрюють у виготовленні непридатних для використання боєприпасів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру подружжю, колишнім керівникам двох приватних підприємств, у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, одне з комерційних підприємств, яке було субпідрядником у виконанні державного оборонного замовлення на виготовлення артилерійських снарядів, одержало від Міноборони попередню оплату в сумі понад 2,8 млн грн.

За одержані кошти підприємство закупило в іншого субпідрядника порох, який не відповідав вимогам технічних умов. Це призвело до постачання в подальшому до Міністерства оборони України боєприпасів, які не придатні до використання за призначенням, а партія не допущена до застосування у Збройних Силах України.

Під час досудового розслідування перевіряється можлива причетність окремих службових осіб Міністерства оборони України до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони заперечили свою причетність до закупівлі неякісної форми для ЗСУ. Наразі триває досудове розслідування та здійснюються відповідні внутрішні перевірки.

Також нагадаємо, посадовця Міноборони підозрюють у нанесенні збитків державі на майже 16 млн грн у справі про “ремонт” дороги. Слідство встановило, що фірма, яка мала зробити капітальний ремонт дороги на території військової частини, не виконала роботи, а кошти привласнила.

Крім того, у червні ексзаступник міністра оборони і його підлеглий отримали підозри – закупили на мільярд гривень неякісну амуніцію для ЗСУ. Слідство встановило, що із цієї суми зловмисники привласнили понад 100 млн грн.