LB.ua в Google News

Сьогодні вночі росіяни також обстріляли Словʼянськ у Донецькій області.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

“Приблизно о 4:00 у місті пролунали вибухи. Попередньо обстріл вівся ракетами С-300”, − йдеться у повідомленні.

Окупанти влучили у завод “Зевс кераміка”.

“На щастя, обійшлося без жертв”, − повідомив начальник місцевої військової адміністрації Вадим Лях.

Фото: Краматорська міськрада

Нагадаємо, вчора ввечері окупанти обстріляли Краматорськ, поцілившли у складські приміщення. Розпочато розслідування за фактом загибелі чоловіка та поранення жінки.