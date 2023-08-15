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РФ обстріляла завод у Слов’янську, поцілили у завод

Обстріли вели ракетами C-300.

РФ обстріляла завод у Слов’янську, поцілили у завод
Фото: Краматорська міськрада

Сьогодні вночі росіяни також обстріляли Словʼянськ у Донецькій області.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

“Приблизно о 4:00 у місті пролунали вибухи. Попередньо обстріл вівся ракетами С-300”, − йдеться у повідомленні.

Окупанти влучили у завод “Зевс кераміка”. 

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“На щастя, обійшлося без жертв”, − повідомив начальник місцевої військової адміністрації Вадим Лях.

Фото: Краматорська міськрада

Нагадаємо, вчора ввечері окупанти обстріляли Краматорськ, поцілившли у складські приміщення. Розпочато розслідування за фактом загибелі чоловіка та поранення жінки.

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