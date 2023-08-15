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Українські війська просуваються на напрямку Урожайного на південному фронті

Сили оборони також наступають південніше міста Бахмут.

Українські війська просуваються на напрямку Урожайного на південному фронті
Фото: armyinform.com.ua

Українські війська просуваються у напрямку Урожайного на південному фронті.

Про це заявив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, повідомили у Military Media Center.

Сили оборони продовжують наступ, зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

“У напрямку Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах”, − сказав речник.

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За словами Ковальова, Сили оборони наступають південніше міста Бахмут.

Також українські війська продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулось понад 15 бойових зіткнень.

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