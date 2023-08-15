Інформації про загиблих не надходило.

Вночі 15 серпня росіяни знову атакували ракетами різні регіони України. У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння, є руйнування та постраждалі. Їм надають медичну допомогу.

Про це повідомив у Телеграмі керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, інформації про загиблих не надходило.

Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів.

"Є влучання в житлові будинки. На верхніх поверхах - пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці", - написав у Телеграмі мер Львова Андрій Садовий.

У Ставчанах, за даними ОВА, пошкоджені 10 будинків. Відомо про людей, які зазнали легких травм. Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.

Фото: Львівська ОВА

Фото: Львівська ОВА

Фото: Львівська ОВА

Згодом мер Садовий повідомив подробиці нічного обстрілу.

"На щастя, без жертв. На жаль, багато шкоди. Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. 4 людини отримують медичну допомогу. Загрози їх життю немає", - сказав він.

Вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет з району Каспійського моря.