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В київському метро починається тривалий ремонт ескалаторів

Ремонт ескалаторів триватиме до лютого 2024 року.

В київському метро починається тривалий ремонт ескалаторів
Фото: kyivcity.gov.ua

Завтра, 15 серпня, на ст. м. “Палац спорту” в Києві розпочнеться капітальний ремонт ескалаторів.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Капітальний ремонт ескалаторів триватиме до 8 лютого 2024 року. 

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Зазначається, що востаннє на цій станції планове обслуговування ескалаторів відбувалося у 2012 році. 

В столичному метрополітені повідомили, що за першу половину серпня на ескалаторах підземки травмувалося чотири дитини. Найпоширеніші причини травмування дітей відбуваються через потрапляння елементів одягу, взуття чи пальців між рухомими східцями або поручнем та нерухомою частиною ескалатора.

Як раніше повідомлялось, до Києва з Варшави прибули ще 6 вагонів метрополітену в рамках допомоги. Загалом Київський метрополітен отримав 18 вагонів, постачання ще 42 планується до кінця поточного року.

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