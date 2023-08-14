У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна очікує, що МОК відсторонить РФ від Олімпіади, - Шмигаль

Наразі сформована потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав. 

Україна очікує, що МОК відсторонить РФ від Олімпіади, - Шмигаль
Фото: sortiraparis.com/

Держави, які заплямували себе кров’ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Як він зазначив, Україна очікує, що МОК прийме правильне рішення та відсторонить Росію від Олімпійських ігор 2024 оку в Парижі.

Підписуйтесь на наш Google News

Шмигаль нагадав, що за час повномасштабної війни РФ вбила 340 українських спортсменів і тренерів. Також Росія зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об’єкти.

Денис Шмигаль запевнив, що наразі сформована потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав. 

“Разом ми готові бойкотувати Олімпійські Ігри в Парижі, якщо РФ та Білорусь будуть допущені до участі у змаганнях”, - наголосив він.  

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за рік до старту літньої Олімпіади-2024 у Парижі направив офіційні запрошення 203 країнам на участь у змаганнях. У списку відсутні три країни: Гватемала, діяльність НОК якої тимчасово призупинена, а також Росія та Білорусь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies