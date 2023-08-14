Україна очікує, що МОК відсторонить РФ від Олімпіади, - Шмигаль

Наразі сформована потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав.

Держави, які заплямували себе кров’ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як він зазначив, Україна очікує, що МОК прийме правильне рішення та відсторонить Росію від Олімпійських ігор 2024 оку в Парижі.

Шмигаль нагадав, що за час повномасштабної війни РФ вбила 340 українських спортсменів і тренерів. Також Росія зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об’єкти.

Денис Шмигаль запевнив, що наразі сформована потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав.

“Разом ми готові бойкотувати Олімпійські Ігри в Парижі, якщо РФ та Білорусь будуть допущені до участі у змаганнях”, - наголосив він.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за рік до старту літньої Олімпіади-2024 у Парижі направив офіційні запрошення 203 країнам на участь у змаганнях. У списку відсутні три країни: Гватемала, діяльність НОК якої тимчасово призупинена, а також Росія та Білорусь.