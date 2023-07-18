Голова оргкомітету Олімпіади-2024 повідомив, коли МОК ухвалить рішення щодо участі російських спортсменів у Іграх

Рішення щодо участі російських та білоруських спортсменів у літніх Олімпійських іграх у Парижі ухвалять не раніше вересня, повідомив голова оргкомітету Ігор Тоні Естанге.

"Для участі в Олімпіаді спортсменам необхідно виступити у відбіркових змаганнях. Але тут вирішують національні федерації – саме вони видають дозволи російським чи білоруським атлетам.

Другий крок для спортсменів, які потенційно можуть взяти участь у Іграх – чи схвалять їх Міжнародний олімпійський комітет (МОК) або Міжнародний паралімпійський комітет (МПК)?

Як організаційний комітет, ми вітатимемо спортсменів, які пройшли кваліфікацію та допущені МОК та МПК. Я зрозумів зі слів МОК, що рішення буде ухвалено не раніше вересня 2023 року. Ми дізнаємось більше про це до кінця літа", - цитує Естанге insidethegames.biz.

Зазначимо, що Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня до 11 серпня 2024 року, Паралімпіада – з 28 серпня по 8 вересня.