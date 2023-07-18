Всі квитки на бій Усик - Дюбуа розпродали за три години

Квитки на бій між володарем титулів у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (20-0, 13 KO) і чемпіоном WBA (Regular) Даніелем Дюбуа (19-1, 18 KO) були розпродані, повідомляє isport.ua.

Старт продажів розпочався напередодні о 13:00 за Києвом, проте вже через три години квитки закінчилися.

Найдешевший квиток коштував 49 злотих (454 гривні), а квитки до VIP-ложі – від 1999 злотих до 9999 (18 526 – 92 670 гривень).

Поєдинок Усик - Дюбуа пройде 26 серпня у Вроцлаві і має розпочатися о 21:00.