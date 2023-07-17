Збірна України з художньої гімнастики без медалей завершила Кубок світового виклику

Хоча й були за крок від завоювання нагород.

Збірна України з художньої гімнастики на Кубку світового виклику не змогла здобути жодної медалі.

Українки у чотирьох дисциплінах були за крок від завоювання нагород, але займали лише четверті місця.

Вікторія Онопрієнко стала четвертою у багатоборстві та у фіналах з обручем та булавами. Збірна за груповими вправами зайняла таке ж місце у фіналі з 5 обручами.

Зазначимо, що у груповій вправі Україна виступала в оновленому складі, в якому Анастасію Возняк та Єву Мелещук замінили Аліна Мельник та Олександра Ющак.