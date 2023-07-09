Українські гімнастки зупинилися за крок від медалі на юніорському ЧС

Напередодні на юніорському чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Румунії були визначені переможниці і призерки багатоборства серед команд в групових вправах і у командній першості, повідомляє sport.ua.

Наша юніорська збірна команда посіла 4-е місце у багатоборстві, а також кваліфікувались у фінали з 5 скакалками і 5 м'ячами. У багатоборстві золоту медаль вибороли болгарки, срібну - ізраїльтянки, а бронзову - азербайджанки.

Також команда України за сумою балів гімнасток, що виступали в індивідуальній та груповій першості, посіла високе 4 місце. Перше місце посіла команда Болгарії, друге - команда Ізраїлю, третє - команда Румунії.