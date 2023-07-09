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Український тандем завоював медаль чемпіонату світу (U-23) з веслування на байдарках та каное

Яцюк та Романчук вибороли "бронзу"

Український тандем завоював медаль чемпіонату світу (U-23) з веслування на байдарках та каное
Фото: Facebook

На чемпіонаті світу серед юніорів та молоді до 23 років з веслування на байдарках і каное, який триває в італійському місті Ауронцо-ді-Кадора, українська каное-двійка у складі Олександри Яцюк та Ксенії Романчук посіла третє місце в заїзді на 5000 метрів серед змішаних команд.

ЧС-2023 серед юніорів та молоді. Гребля на байдарках і каное. Каное-двійка, 5000 м. Мікст.

  1. Польща – 25:03.16
  2. Угорщина – 25:11.49
  3. Україна – 25:26.00.

Зазначимо, це третя медаль української збірної на цьому турнірі. Раніше чемпіонами в каное-двійці на 1000 м серед юніорів стали Ярослав Верблюд і Віталій Пристай. А Артем Четвертак і Павло Борсук завоювали срібну медаль в каное-двійці на 1000 м серед молоді.

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