Цуренко в мегафайті обіграла румунку і вийшла в четвертий раунд Вімблдону

У третьому раунді Вімблдону Леся Цуренко (№60 WTA) зустрічалася із четвертою ракеткою Румунії Аною Богдан (№57 WTA).

Перший сет виграла румунка – 6:4, друга була за українкою – 6:3.

Все вирішувалося на тай-брейку вирішальної партії, причому у заключному геймі довелося розіграти аж 38 очок – більш вдачливою та цілеспрямованою виявилася Леся – 20-18.

Зазначимо, що Цуренко завершила матч лише з 7-го матчболу. Богдан не реалізувала п’ять матчболів.

Це була друга очна зустріч тенісисток - Леся поки що не програвала.

У 1/8 фіналу українка змагатиметься проти Джессіки Пегули (№4 WTA) або Елізабетти Коччаретто (№43 WTA).