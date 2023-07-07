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Збірна України без втрат пройшла груповий етап кваліфікації ЧС-2024 з пляжного футболу

"Синьо-жовті" в заключному матчі обіграли литовців.

У своєму заключному матчі групового етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу-2024 збірна України з пляжного футболу зустрічалася з аутсайдером групи В командою Литви.

Поєдинок завершився перемогою українців – 4:1.

Україна вийшла до чвертьфіналу з першого місця.

Нагадаємо, спочатку на турнірі підопічні Миколи Костенка та Олександра Корнійчука в овертаймі обіграли Іспанію (4:3 OT), потім завдали поразки Польщі (3:2).

Чотири переможці чвертьфіналів, які відбудуться 9 липня, отримають путівку на ЧС-2024. Суперником України можуть стати Італія або Молдова.

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