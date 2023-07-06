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УАФ вимагає від УЄФА пояснень після рішення організації запросити росіянина на зустріч арбітрів

Захід пройде у Швейцарії.

УАФ вимагає від УЄФА пояснень після рішення організації запросити росіянина на зустріч арбітрів
Фото: УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) надіслала лист на адресу генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса з проханням розібратися в ситуації з можливою участю представника Росії Сергія Карасьова в щорічній зустрічі футбольних арбітрів, повідомляє пресслужба організації.

Ця зустріч відбудеться у вересні у Швейцарії та є офіційним заходом УЄФА для арбітрів, які мають бути включені до списків для роботи на матчах під егідою організації. Російський футбольний союз (РФС) підтвердив факт цього запрошення, що стало першим із 24 лютого 2022 року.

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