В УЄФА відповіли на епізод зі спробою відібрати український прапор у вболівальника на фіналі Ліги чемпіонів

У УЄФА пояснили відео, на якому під час фіналу Ліги чемпіонів у Стамбулі у вболівальника намагалися відібрати український прапор.

"Це була невдала індивідуальна ініціатива одного з місцевих офіцерів служби безпеки турецької поліції. Коли про це повідомили керівнику турецької поліції, він негайно попросив повернути прапор фанату. Ви можете побачити це через кілька секунд, якщо у вас є доступ до повного відео.

УЄФА не забороняє демонструвати українські прапори на стадіонах. Союз активно демонструє закликають до миру повідомлення на всіх своїх іграх з початку війни", - цетує чиновника УЄФА The Guardian.

Нагадаємо, 30-річний Яаков Кріс, який живе в Ізраїлі, але родом із Одеси, зняв на відео свою сварку з двома стюардами, коли вони намагалися відібрати у нього прапор.