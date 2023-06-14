Юрій Вірт залишає "Верес"

Рівненський клуб сьогодні в яскравому стилі зберіг прописку в УПЛ

Юрій Вірт залишає пост головного тренера "Вереса", повідомляє пресслужба народного клубу.

Нагадаємо, вдруге у своїй кар‘єрі Вірт очолив рівненський клуб рівно чотири роки тому - 14-го червня 2019-го року. Під керівництвом наставника за цей час команда зіграла 111 матчів: 54 перемоги, 36 поразок і 21 нічия. Різниця забитих та пропущених м‘ячів - 168:122.

Під керівництвом Вірта "Верес" у сезоні 2020-2021 вперше у своїй історії виграв Першу лігу.

Сьогодні "Верес" із хокейним рахунком обіграв у матчі-відповіді "Металург" і зберіг прописку в УПЛ.