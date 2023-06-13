ФІФА дозволила Соломону достроково розірвати контракт із "Шахтарем"

У ізраїльтянина контракт із "гірниками" діє до кінця поточного року.

ФІФА повідомила вінгеру "Шахтаря" Манору Соломону, який провів сезон на правах оренди у складі англійського "Фулгема", що він може достроково і безкоштовно розірвати контракт із "гірниками" вже цього літа, повідомляє The Athletic.

Примітно, що у ізраїльтянина контракт із "Шахтарем" діє до кінця 2023 року.

У поточному сезоні АПЛ Соломон провів за "коттеджерів" 18 поєдинків, у яких він забив 4 голи.

Раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що клуб збирається звернутися до суду, якщо Соломон перейде до "Тоттенгема" безкоштовно.