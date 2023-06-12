Збірна Німеччини з футболу продасть футболки зі своєї тисячної гри для підтримки України

Сьогодні, 12 червня, у Бремені відбувається товариський матч між футбольними збірними України та Німеччини.

Про це повідомила пресслужба посольства Німеччини в Україні.

“Для Німеччни – це тисячна гра в її футбольній історії, для України – перша гра під керівництвом С. Реброва”, - йдеться у повідомленні.

В посольстві зазначили, що Німецька команда зіграє цей матч в спеціальних футболках.

Пізніше їх продадуть на аукціоні, а кошти підуть на підтримку України.

На 68-й хвилині матча збірна України виграє у збірної Німеччини 3:1. У підсумку гра закінчилась нічиєю 3:3.

Нагадаємо, Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зіграють на підтримку України у Лондоні благодійний матч Game4Ukraine.

Заплановано, що гра відбудеться 5 серпня на домашньому стадіоні “Челсі” "Стемфорд Бридж".