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Форварда "Кривбасу" викликано до збірної Нігеру

Даніель Соса може допомогти національній команді у матчі проти Танзанії.

Форварда "Кривбасу" викликано до збірної Нігеру
Даніель Соса
Фото: fckryvbas.com

Нападник криворізького "Кривбасу" Даніель Соса отримав виклик до збірної Нігеру, повідомляє клубна пресслужба.

24-річний футболіст відправиться у розташування своєї національної команди на цьому тижні.

18 червня на збірну Нігеру очікує виїзний поєдинок проти збірної Танзанії в рамках кваліфікації до Кубка Африканських Націй. "Сахарські газелі" зберігають непогані шанси на потрапляння до основного раунду турніру.

Відзначимо, що Соса забив у ворота Алжиру в третьому турі відбору (1:2) і ледь не допоміг своїй збірній створити сенсацію.

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