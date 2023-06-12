Форварда "Кривбасу" викликано до збірної Нігеру

Нападник криворізького "Кривбасу" Даніель Соса отримав виклик до збірної Нігеру, повідомляє клубна пресслужба.
24-річний футболіст відправиться у розташування своєї національної команди на цьому тижні.
18 червня на збірну Нігеру очікує виїзний поєдинок проти збірної Танзанії в рамках кваліфікації до Кубка Африканських Націй. "Сахарські газелі" зберігають непогані шанси на потрапляння до основного раунду турніру.
Відзначимо, що Соса забив у ворота Алжиру в третьому турі відбору (1:2) і ледь не допоміг своїй збірній створити сенсацію.