​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
Олеся Хромейчук: “Я спробувала описати, що таке ненависть до людей. Чи можна ненавидіти всю націю”
Олеся Хромейчук: “Я спробувала описати, що таке ненависть до людей. Чи можна ненавидіти всю націю”
Буданов: Тіло Кірєєва випало з мікроавтобуса СБУ. На питання щодо вбивства хай відповідає слідство
Буданов: Тіло Кірєєва випало з мікроавтобуса СБУ. На питання щодо вбивства хай відповідає слідство
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України
Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України
ГоловнаСпорт

Журнал World Soccer назвав головного тренера "Кривбасу" серед найкращих тренерів минулого року у світі

Юрій Вернідуб у 2022 році працював також із "Шерифом".

Журнал World Soccer назвав головного тренера "Кривбасу" серед найкращих тренерів минулого року у світі
Юрій Вернідуб
Фото: EPA/UPG

Журнал World Soccer назвав наставника "Кривбасу" Юрія Вернидуба серед найкращих тренерів минулого року у світі, повідомляє Sportarena.com.

Журналісти видання оцінили вчинок українського тренера, який залишив свій попередній клуб "Шериф" через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну і кілька місяців служив у ЗСУ.

Серед кращих також головний тренер "Роми" Жозе Моуріньо та наставник збірної Марокко Валід Реграгі.

Раніше World Soccer назвав вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика серед найперспективніших футболістів світу.

Журнал World Soccer є членом асоціації європейських спортивних видань European Sports Magazines (ESM). Члени цієї групи обирають європейську Команду місяця та європейську Команду року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також