Журнал World Soccer назвав головного тренера "Кривбасу" серед найкращих тренерів минулого року у світі

Юрій Вернідуб у 2022 році працював також із "Шерифом".

Журнал World Soccer назвав наставника "Кривбасу" Юрія Вернидуба серед найкращих тренерів минулого року у світі, повідомляє Sportarena.com.

Журналісти видання оцінили вчинок українського тренера, який залишив свій попередній клуб "Шериф" через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну і кілька місяців служив у ЗСУ.

Серед кращих також головний тренер "Роми" Жозе Моуріньо та наставник збірної Марокко Валід Реграгі.

Раніше World Soccer назвав вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика серед найперспективніших футболістів світу.

Журнал World Soccer є членом асоціації європейських спортивних видань European Sports Magazines (ESM). Члени цієї групи обирають європейську Команду місяця та європейську Команду року.