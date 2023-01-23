Директор "Металіста" спростував інформацію про те, що Ярославський більше не фінансує клуб

Валерій Грига запевняє, що президент "Металіста" бере активну участь у житті колективу.

Директор "Металіста" Валерій Грига спростував інформацію про те, що президент клубу Олександр Ярославський більше не фінансує харківський клуб.

"Я хочу востаннє наголосити, що Олександр Владиленович Ярославський є президентом "Металіста" і бере участь у життєдіяльності клубу. Хлопці отримали зарплату та вирушили на збори до Туреччини", - цитує директора клубу "прес-служба "жовто-синіх". Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Більше ніяких чуток і пліток щодо нашого президента я не коментуватиму. Вважаю, що вони спрямовані на дискредитацію футбольного клубу "Металіст", – зазначив Грига.

Додамо, що харків'яни проведуть 5 спарингів на першому етапі збору в Туреччині.