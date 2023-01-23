"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Олеся Хромейчук: “Я спробувала описати, що таке ненависть до людей. Чи можна ненавидіти всю націю”
Олеся Хромейчук: “Я спробувала описати, що таке ненависть до людей. Чи можна ненавидіти всю націю”
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій
Збройні сили завдали удару по профілакторію заводу, де розміщувалися “кадирівці”
Збройні сили завдали удару по профілакторію заводу, де розміщувалися “кадирівці”
Росія планує на весну великий наступ, - ГУР
Росія планує на весну великий наступ, - ГУР
Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України
Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України
Буданов: Тіло Кірєєва випало з мікроавтобуса СБУ. На питання щодо вбивства хай відповідає слідство
Буданов: Тіло Кірєєва випало з мікроавтобуса СБУ. На питання щодо вбивства хай відповідає слідство
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
ГоловнаСпорт

Директор "Металіста" спростував інформацію про те, що Ярославський більше не фінансує клуб

Валерій Грига запевняє, що президент "Металіста" бере активну участь у житті колективу.

Директор "Металіста" спростував інформацію про те, що Ярославський більше не фінансує клуб
Олександр Ярославський
Фото: ФК "Металіст"

Директор "Металіста" Валерій Грига спростував інформацію про те, що президент клубу Олександр Ярославський більше не фінансує харківський клуб.

"Я хочу востаннє наголосити, що Олександр Владиленович Ярославський є президентом "Металіста" і бере участь у життєдіяльності клубу. Хлопці отримали зарплату та вирушили на збори до Туреччини", - цитує директора клубу "прес-служба "жовто-синіх".

"Більше ніяких чуток і пліток щодо нашого президента я не коментуватиму. Вважаю, що вони спрямовані на дискредитацію футбольного клубу "Металіст", – зазначив Грига.

Додамо, що харків'яни проведуть 5 спарингів на першому етапі збору в Туреччині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також