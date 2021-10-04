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Вернидуб став учасником бійки гравців "Шерифа" і "Мілсами" в чемпіонаті Молдови

Український фахівець не тільки розбороняв футболістів.

Вернидуб став учасником бійки гравців "Шерифа" і "Мілсами" в чемпіонаті Молдови
Фото: скриншот

У 13-му турі чемпіонату Молдови з футболу відбулася зустріч одних з лідерів першості тираспольського "Шерифа" і "Мілсами" з Орхея.

На 76-й хвилині за рахунку 1:0 на користь недавніх тріумфаторів Ліги чемпіонів на поле спалахнула колективна бійка, призвідниками якої стали один з гравців "Мілсами" і ганський легіонер "Шерифа" Едмунд Аддо.

Розбороняти забіяк довелося навіть тренерам команд, в тому числі і наставнику "Шерифа" Юрію Вернидубу, який не тільки розтягував футболістів, а й встигав провести з ними профілактичну бесіду, в тому числі з гравцями "Мілсами".

При цьому було видно, що це були аж ніяк не мирні бесіди.

Григорій МухінГригорій Мухін
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