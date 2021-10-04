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Моуріньо встановив рекорд Серії А

"Рома" бореться за "скудето".

Жозе Моуріньо
Фото: EPA/UPG
Жозе Моуріньо

Римська "Рома" є однією з найбільш безкомпромісних команд Серії А цього сезону - на її рахунку ще немає жодної нічиєї.

От і цього разу підлеглі Жозе Моуріньо здобули в домашніх стінах упевнену перемогу над "Емполі" - 2:0 - і зберегли четверте місце в турнірній таблиці.

Крім того, Моуріньо встановив новий рекорд чемпіонатів Італії.

Команди португальського фахівця не програють на своєму полі в Серії А в 42 матчах поспіль. Йому вдалося досягти такого показника з урахуванням періоду роботи в міланському "Інтері" з 2008 по 2010 рік.

Попередній рекорд належав Массиміліано Аллегрі, який з "Ювентусом" не програвав у домашніх матчах Серії А з вересня 2015-го по вересень 2017 року.

Огляд матчу "Рома" - "Емполі".

Григорій МухінГригорій Мухін
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