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В Одесі відомого футбольного арбітра важко поранили з рушниці

Андрій Лисаковський перебуває у комі.

В Одесі відомого футбольного арбітра важко поранили з рушниці
​Андрій Лисаковський
Фото: facebook.com/Андрей Лисаковский

Український футбольний арбітр Андрій Лисаковський отримав важке вогнепальне поранення в Одесі.

Про це повідомив журналіст Всеволод Непогодін.

Зазначається, що Лисаковський прийшов до своєї матері і був підстрелений з рушниці неадекватним сусідом. У нього ушкоджені внутрішні органи.

Чоловіка прооперували (видалили ушкоджену селезінку та провели операцію на серці), нині Лисаковський перебуває у комі.

46-річний Андрій Лисаковский - вихованець одеського "Чорноморця". У вищій лізі чемпіонату України дебютував 4 березня 1995 року в грі з "Вересом". Також встиг пограти за молдовські "Тилігул" та "Агро", російські "Газовик-Газпром" та "Балтику".

З 2002 року розпочав кар'єру арбітра. З 2005-го працював арбітром Другої, з 2009-го - Першої ліг. 13 липня 2013 року дебютував в УПЛ як головний суддя у матчі "Таврія" - "Зоря".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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