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У порт Одеси вперше за два роки зайшов круїзний лайнер

На причалі судно Sea Dream II зустрічали оркестром.

У порт Одеси вперше за два роки зайшов круїзний лайнер
Фото: dumskaya.net

В порт Одеси сьогодні зайшов круїзний теплохід Sea Dream II.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Судно з'явилося біля Воронцовського маяка о 12:00, а через півгодини пришвартувалося до 15-го причалу морвокзалу.

Зазначається, що це - перший круїзний лайнер, що зайшов в Одесу з 2019 року, коли у нас побував океанський лайнер Amera.

На причалі Sea Dream II зустрічали оркестром. Судно, побудоване в 1985 році, виглядає як величезна яхта. Його довжина - 105 метрів, ширина - 15 метрів, повна водотоннажність - 4330 тонн. Екіпаж близько 100 чоловік, може взяти на борт до 110 пасажирів, розмістивши їх в двомісних каютах. Зараз на лайнері 57 пасажирів. Пасажири і екіпаж вакциновані.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Круїзна компанія Sea Dream Yacht Club, засновником якої є норвезький бізнесмен Атле Брінестад, володіє двома однотипними судами - Sea Dream I і Sea Dream II. З травня по жовтень обидві яхти курсують в Середземному морі.

Sea Dream II, яка зайшла до Одеси, стартувала 21 вересня в грецькому Піреї. Судно відвідало Скірос, Кавала, турецькі Бозджаада і Гемлік. Пройшовши через Босфор, Sea Dream II заглянуло в болгарський Бургас, румунську Констанцу, далі Одеса, Варна, а закінчиться круїз в Стамбулі. В Одесі лайнер простоїть більше доби.

Нагадаємо, в травні 2017 року до Києва прибував круїзний теплохід з Румунії.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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